Мег Белламі – нова Кейт Міддлтон: який вигляд має акторка, яка зіграє юну герцогиню Кембриджську у серіалі "Корона"

Нещодавно ми розповідали, що у шостому сезоні серіалу "Корона" з'являться герої Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Герцогиню Кембриджську зіграє 19-річна британська акторка-початківець Мег Белламі.

Нещодавно Белламі завела Instagram і опублікувала кілька перших фотографій. У підписі до другої вона подякувала всім за підтримку та віру в неї.

"Дуже дякую всім за ваші добрі повідомлення підтримки та заохочення. Я ціную кожного. Ці останні кілька днів були вихором, і я просто так схвильована та вдячна за те, що починаю реалізовувати свою мрію у цій подорожі", - написала дівчина.

19-річна Белламі вивчала драматичне мистецтво в школі Святого Кріспіна, навчалася у Вокінгемі, неподалік села, де Кейт жила зі своєю родиною в дитинстві.

"Ущипніть мене, будь ласка", - написала Белламі в Instagram. "Я прагну віддати Кейт належне", - зазначила вона в пості до першої своєї публікації.

Уродженка Беркшира зіграє юну Кейт під час навчання у Сент-Ендрюському університеті від 2001-го по 2005-й роки, коли почалися її стосунки з принцом Вільямом. Пара разом вивчала історію мистецтв (хоча пізніше Вільям змінив ступінь на географію, як повідомляється, за порадою Кейт).

Кейт Міддлтон у Сент-Ендрюссі / Фото: Getty Images

Словом, для юної акторки ця роль може стати такою ж багатообіцяючою, якою стала для Емми Коррін, яка зіграла в четвертому сезоні серіалу роль молодої принцеси Діани, і отримала за цю роль премію Американської Гільдії кіноакторів у категорії "Найкращий акторський ансамбль у драматичному серіалі" з рештою акторського складу серіалу "Корона".

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