Меган, Гаррі та Ендрю можуть позбутися титулів: королю Чарльзу III нададуть таку можливість

Під ногами Меган і Гаррі знову захиталися титули. Вся справа у новому законопроєкті, внесеному на розгляд парламенту.

Законопроєкт про приватних членів, представлений депутатом від лейбористської партії Рейчел Маскелл, членом парламенту від Йорка, може надати королю Чарльзу III право позбавити королівських титулів його молодшого сина принца Гаррі та його дружину Меган Маркл, а також брата принца Ендрю, герцога Йоркського.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II та герцогом Йоркським / Фото: Associated Press

Запропонований законопроєкт дозволить королю позбавити королівську родину титулів на власний розсуд або за офіційною рекомендацією уряду. Ця новина з'явилася після того, як король вимагає внести поправку до Закону про регентство, щоб призначити принцесу Анну та принца Едварда державними радниками, повідомляє express.co.uk.

Відповідно до чинних правил принц Гаррі і принц Ендрю залишилися державними радниками, хоча жоден з них уже кілька років не є членом королівської сім'ї, що працює на моранхію і не виконує королівські обов'язки.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Відомо, що Рейчел Маскелл представила законопроєкт про відміну титулів, який має бути представлений у другому читанні в Палаті громад 9 грудня 2022 року.

"У лютому жителі дали мені зрозуміти, що хочуть, щоб принца Ендрю було позбавлено титулу герцога Йоркського після викриття його інтимного зв'язку з неповнолітньою. Я вислухала місто і спробувала вивчити способи зробити це рішення можливим, проте без нового законодавства цього зробити не можна", — каже депутатка. І додає: "Навіть королева, коли вона позбавила його всіх інших титулів, не змогла позбавити його герцогства. Таким чином цей закон дозволить або монарху, або парламентському комітету позбавити титулів опальних власників цих титулів".

Герцог Йоркський / Фото: Associated Press

Однак зараз немає жодних ознак того, що уряд збирається це зробити, можливо, тому, що король не хоче цього робити. Можливо, король не хоче більше принижувати свого брата та молодшого сина.

У той же час, Меган, герцогиня Сассекськая дуже стурбована тим, що король досі не дав титули їхнім з Гаррі дітям. Чому герцогиня Сассекська так прагне титулів для своїх дітей ми вам уже розповідали.

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