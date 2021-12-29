Меган і Гаррі: "Арчі зробив нас "мамою" та "татом", а Лілі зробила з нас сім'ю"

Меган і Гаррі: "Арчі зробив нас "мамою" та "татом", а Лілі зробила з нас сім'ю"

Нещодавно герцог та герцогиня Сассекські представили свою святкову листівку.

Шанувальники були в захваті від фотографії зробленої британським фотографом Алексі Любомирськи, на якій були зображені Меган, Гаррі та двоє їхніх дітей – син Арчі та дочка Лілі.

У підписі до листівки, яку розмістили на сторінках кількох благодійних організацій, було написано:

"Зі святом. Цього 2021 року, ми вітали нашу дочку Лілібет. Арчі зробив нас "мамою" і "татом", а Лілі зробила з нас сім'ю", - написали Сассекси, розповівши, що їхні діти називають їх саме "мама" і "тато" і ніяк інакше.

Фото робили в будинку пари в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, де Меган та Гаррі живуть із дітьми. Зазначимо, що королева Єлизавета II у своїй святковій промові цього року згадувала доньку Сассекських, хоча особисто вона свою правнучку ще не бачила.

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