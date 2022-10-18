Меган і Гаррі досягли свого: їхній документальний фільм про королівську родину не вийде цього року

Принаймні таке рішення ухвалено на 2022 рік. Документальний фільм, який вони знімали разом із Netflix, було відкладено до наступного року.

За цю угоду принц Гаррі та герцогиня Меган отримали гонорар у розмірі 100 мільйонів доларів. Раніше повідомлялося, що Меган і Гаррі більше не хочуть розповідати "гидоту" про короля Чарльза та королівську родину. Раніше видання Daily Mail повідомляло, що у Сассекських з'явилися деякі розбіжності з компанією Netflix, яка займається виробництвом документального фільму про пару.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Це сталося після повернення пари із Британії. Сасекські запанікували і хочуть внести такі "широкі правки" до вже знятого матеріалу, що команда вважає, що проєкт через це зовсім може бути "відкладений на невизначений термін".

Тепер видання повідомляє, що випуск таки перенесуть на 2023 рік, нібито через те, що продюсери налякані запеклою реакцією публіки на наклеп на адресу короля Чарльза, показану в п'ятому сезоні серіалу "Корона". А саме те, як зображується його таємна змова з метою скинути з трону королеву Єлизавету II.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

Фільм Меган і Гаррі мав вийти в грудні, одразу після виходу п'ятого сезону "Корони", яка анонсована на листопад.

Читайте також: