Меган і Гаррі "дотиснули" короля Чарльза III: стало відомо, коли оголосять про нові титули для дітей Сассекських

Меган і Гаррі цими днями дуже наполегливо домагалися зустрічі з королем Чарльзом III, хоча за кілька тижнів до смерті королеви Єлизавети II самі проігнорували запрошення Чарльза приїхати до Балморала на відпочинок.

Вчора ми розповідали, що після смерті королеви Єлизавети II та сходження на трон короля Чарльза III його онуки Арчі та Лілібет автоматично мають право на титули принца та принцеси. А згідно з правилом, встановленим королем Георгом V 1917 року, також тепер можуть претендувати на титули Їхніх Королівських Високостей.

Меган і Гаррі дуже хочуть, щоб їхні діти отримали ці титули і вже зустрілися з королем Чарльзом III під час жалоби, щоб обговорити це питання. Пишуть, що рішення король уже ухвалив, але озвучувати його публічно поки що не планує.

Тепер стало відомо, що в період жалоби за королевою Єлизаветою II не буде оголошено про жодні майбутні титули дітей Гаррі і Меган, пише Daily Mail. А Букінгемський палац відмовився коментувати це питання.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Учора представник короля Чарльза заявив, що "малоймовірно", що якесь оголошення буде зроблено принаймні до 26 вересня, коли закінчиться період королівської жалоби. "Король зосереджений на періоді жалоби, тому малоймовірно, що буде зроблено будь-яке оголошення про інші титули в цей період", — говорить коментар.

Раніше повідомлялося, що король погодився видати патентні грамоти, щоб привласнити титули принца і принцеси його двом онукам, проте вони не зможуть використати титул Їх Королівських Високостей, оскільки Гаррі і Меган після складання королівських обов'язків 2020 року також були позбавлені цієї почесті. Але Сасекські хочуть саме приставку "Їхніх Королівських Високостей", спекулюючи на темі безпеки їхніх дітей.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Associated Press

Сассекси перестали використовувати свій стиль HRH 2020 року, коли вони пішли з королівської родини та склали з себе робочі повноваження старших членів сім'ї.

Раніше ми докладніше розповідали про те, як змінилися титули у королівській родині після смерті королеви Єлизавети ІІ.

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