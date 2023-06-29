Меган і Гаррі готують разом із Netflix новий фільм: перші подробиці

Зараз компанія спільно з Меган і Гаррі працює над кількома проєктами, включаючи документальний серіал "Серце непереможеного", присвяченого "Іграм нескорених".

"Ми цінуємо наше партнерство з Archewell Productions. Гаррі та Меган стали найбільшим документальним дебютом Netflix за всю історію, і ми продовжимо спільну роботу над низкою проєктів, включаючи майбутній документальний серіал Heart of Invictus", — розповів представник Netfli про співпрацю з парою журналістам People.

Відмовившись від своїх королівських ролей і переїхавши до рідного штату Меган до Каліфорнії 2020 року, вони підписали багаторічний контракт із Netflix. У грудні 2022 року їхній серіал "Гаррі і Меган" дозволив поглянути на їхню історію кохання, а також на їхнє життя як членів британської королівської родини та їхнє рішення залишити Велику Британію. Шоу стало дуже популярним і за цю роботу Сасекські можуть бути номіновані на премію "Еммі".

Меган Меган та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, експерти раніше говорили, що завдяки ексклюзивній угоді з Netflix Меган Маркл і принц Гаррі зможуть отримати неймовірну суму в сотні мільйонів доларів. Але для цього пара має почати знімати документальні фільми. Цікаві фільми. А розмови про можливе припинення співпраці пари зі стримінговим гігантом почалися після того, як контракт герцогині зі Spotify на 20 мільйонів доларів, підписаний 2020 року, не було продовжено.

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