Меган і Гаррі із зірковими друзями злітали на концерт Кеті Перрі: папараці зробили фото

Принц Гаррі та його дружина Меган влаштували собі веселий вечір у вихідний день.

Королівська пара злітала на концерт Кеті Перрі у Лас-Вегас. Подружжя помітили виходячи з приватного літака в компанії Камерон Діас, її чоловіка Бенджі Меддена і Зої Салдани.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Сасекські провели вечір без дітей, залишивши їх вдома в Монтесіто чи то з мамою Меган – Дорією, чи то з нянею. Пара прилетіла подивитися виступ Кеті Перрі у резиденції Resorts World Theater.

42-річна Меган привертала увагу своїм блискучим, інкрустованим коштовним камінням вбранням у поєднанні з блейзером, а 39-річний Гаррі був одягнений у костюм та відповідну сорочку. Відео та фото із заходу опублікувало видання Daily Mail. У VIP-секції до Сассекських приєдналася Селін Діон.

Нагадаємо, Кеті Перрі виступала на коронаційному концерті на честь Чарльза та Камілли у травні 2023 року у Віндзорі, але той концерт Сассекські пропустили, хоча і були запрошені на коронацію батька принца Гаррі. Саму коронацію Гаррі відвідав один і після офіційної частини відлетів терміново додому.

Кеті Перрі на коронаційному концерті / Фото: Associated Press

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