Меган і Гаррі мають прізвисько: як пару називають у королівському палаці

Не секрет, що кожен член королівської сім'ї має своє прізвисько. Меган і Гаррі теж. Про те, як називають пару при палаці, розповів Джайлс Брандет.

Автор біографічної книжки про королеву Єлизавету II "Елізабет: інтимний портрет" розповів, що всі у палаці називають принца Гаррі та Меган Маркл "особами, які живуть за кордоном" у дещо зневажливому тоні.

Якщо Гаррі та Меган згадуються перед членами королівської родини, вони просто коротко усміхаються і кажуть: "Ми бажаємо їм всього найкращого", і більше нічого", - йдеться у книжці, пише Mirror.

Актор також згадує, як королева була віддана Гаррі і що вона щиро бажала йому всього найкращого в його новому житті за кордоном. Ця любов і таке ж тепле ставлення поширювалося і на Меган.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

"Коли її онук сказав їй, що одружується з Меган Маркл, вона була в захваті від цієї перспективи. Їй подобалася Меган, і вона говорила про це багатьом людям. І вона робила все можливе, щоб вона почувалася бажаною", - пише автор книжки.

Нагадаємо, цей же біограф, який близько знав монархиню, перший написав про те, що королева померла після боротьби з раком. Але згідно з офіційними даними королівської родини, королева померла тому, що була надто старою.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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