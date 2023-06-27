Меган і Гаррі можуть отримати престижну премію: що відомо про це

Герцог і герцогиня Сассекські в грудні минулого року представили серіал на Netflix про своє життя в британській королівській родині та вихід із неї.

Повідомляється, що Меган та Гаррі можуть виграти премію "Еммі" за серіал Netflix, який критикує членів королівської родини. Документальний серіал набрав рекордну кількість переглядів після виходу.

Меган і Гаррі були номіновані на премію "Еммі" за свій новаторський документальний серіал на Netflix. Пара підписала багаторічний контракт із потоковим гігантом на суму 50 мільйонів долларів після звільнення з посади старших членів королівської родини.

Меган і Гаррі з Кейт та Вільямом Уельськими / Фото: Associated Press

Їхнє шоу "Гаррі та Меган" претендує на номінацію на премію "Еммі" в категорії "Документальний або науково-популярний серіал". Чи буде номіновано серіал та чи з'явиться пара на червоній доріжці церемонії, покаже час.

Але експерти впевнені, що шанси Сасекських дуже високі. Якщо Гаррі та Меган справді виграють премію "Еммі", то завдяки ексклюзивній угоді з Netflix вони зможуть отримати неймовірну суму в сотні мільйонів доларів. Але для цього пара повинна почати знімати документальні фільми про реальні зустрічі з людьми, слідуючи стопами покійної матері Гаррі, принцеси Діани.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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