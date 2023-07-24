Меган і Гаррі на межі розлучення: кому вигідні чутки про розставання пари

Вже кілька тижнів у західній пресі обговорюють особисте життя британського принца Гаррі та його американської дружини Меган Маркл.

У травні 2023 року пара відсвяткувала п'ятиріччя від дня свого розкішного весілля у травні 2018 року. За ці п'ять років Меган встигла народити двох дітей – сина принца Арчі та дочку принцесу Лілібет. До речі, зовсім нещодавно король Чарльз III надав своїм онукам титули принца і принцеси.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Друзі пари подейкують, що Меган і Гаррі вже на межі розлучення і готові ділити майно і через одного дають коментарі журналістам щодо цього. Деякі з них розповіли, що у принца Гаррі є окрема кімната в розкішному готелі, розташованому поруч із будинком пари в Монтесіто і туди принц вирушає, коли йому потрібно побути одному.

Інші друзі пари стверджують, що це все нісенітниця і Гаррі та Меган не розлучаються і не планують цього робити. Проте диму без вогню не буває.

Причини розлучення

Згідно з чутками, Меган сильно не влаштовує той факт, що будучи заміжньою за принцом їй доводиться працювати. Виходячи заміж за Гаррі, американська акторка думала, що на все життя буде забезпечена всім, що їй необхідно для розкішного життя. Але спершу її "посадили" у "золоту клітку" у Британії, з якої Мег благополучно втекла. А потім після переїзду до США виявилося, що утримувати розкішний маєток, приватну охорону та інший персонал – не так вже й дешево.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Ще 11 липня 2023 року в соцмережах почали писати, що Меган Маркл нібито подала документи на розлучення із проханням про виплату 80 мільйонів доларів плюс повну опіку над Арчі та Лілібет, пише newsweek.com. Гейтери Меган писали, що вона забрала Гаррі з родини, зганьбила королівську родину, а тепер хоче отримати з неї фінансову винагороду.

Чутки поширили іспанські ЗМІ із посиланням на британську пресу. Подейкували, що принц Гаррі настільки самотній і розчавлений, що готовий повернутися до королівської родини і просити вибачення за все, що накоїв, аби його прийняли назад. До того ж, принц хоче отримати фінансування від сім'ї і будь-що врятувати свій шлюб, адже він кохає Меган і любить дітей.

Кому вигідні такі плітки

Знову ж таки, подейкують, що самі Сасекські зацікавлені в таких розмовах навколо їхньої пари. Говорять, чутки Меган і Гаррі про своє розлучення могли пустити самі, щоб підігріти інтерес до своєї діяльності, яка, м'яко кажучи, вже мало кому цікава.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Однак Мег не втрачає надії і має власний план, як заробити грошей, згідно з яким Гаррі вирушить до Африки, знімати новий фільм для Netflix. Компанії, яка поки що не розірвала контракт із Сассекськими. До знімань ще далеко, а ось піару, як кажуть, багато не буває. Сама ж герцогиня, кажуть, хоче повернутися до своєї кінокар'єри.

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