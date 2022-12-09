"Меган і Гаррі": п'ять одкровень із перших трьох епізодів серіалу про королівську пару

8 грудня на Netflix вийшов довгоочікуваний документальний серіал про Меган та Гаррі. Перші три серії глядачі вже можуть подивитися. Ми теж приєдналися до перегляду та хочемо вам розповісти про головне, що хотіли донести герцог та герцогиня Сассекські у фільмі про себе.

У першій серії документального серіалу принц Гаррі та його дружина Меган кажуть, що вирішили зняти це кіно для того, щоб розповісти світові свою історію. Так би мовити, історію кохання пари з перших вуст. Як це було насправді. "Про нас пишуть книжки не знайомі нам люди, чи не краще почути нашу історію від нас самих?",- запитує герцогиня Сассекська в першій серії документального фільму.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ми зібрали для вас найзнаковіші моменти, які розкрили про себе Гаррі та Меган у перших трьох серіях.

Вони познайомилися в Instagram

Попри думку про те, що пару познайомила спільна подруга і це було побачення наосліп, Меган і Гаррі розповіли, що насправді принц побачив фото Меган, переглядаючи свою стрічку в Instagram.

"Я переглядав свою стрічку, і в одного з моїх друзів і в когось, хто був і її другом, було це відео з ними двома, як у Snapchat. Меган ввімкнула фільтр собачої морди з вушками. І я подумав: " Хто це?!",- згадує Гаррі. Потім Меган розповіла, що її друг сказав їй, що "принц Хаз" питав про неї і запропонував їм зустрітися.

Меган Маркл, фото з її особистого Instagram 2016 року / Фото: Інстаграм

"Я запитала, хто це? І запитала, чи можу я подивитись його стрічку", - згадує герцогиня. Вона пояснила, що їй було важливо побачити, що сам Гаррі розміщує у своєму Instagram (тепер ми знаємо, що у принца є приватний блог), оскільки вона хотіла скласти про нього власне враження, а не те, як про нього говорять у пресі та у суспільстві.

А наступного дня пара вже обмінялася телефонами. Їхнє перше побачення відбулося у затишному ресторані. Меган згадала, що принц Гаррі запізнився на кілька хвилин. "Він телефонував, перепрошував, казав, що в заторі. А я така подумала: "Я не та дівчина, яка чекатиме на принца"". І додала, що коли Гаррі зайшов до ресторану, він був таким щирим, що одразу її зачарував. "Я навіть спітнів", — додав Гаррі.

Романтична поїздка до Ботсвани та перший поцілунок

Вони мали кілька побачень перед тим, як Гаррі запросив Меган поїхати з ним до Африки. Це була п'ятиденна подорож, в якій вони були лише вдвох і мешкали в наметі. Меган згадує, що це була авантюра, бо вона боялася, а раптом вони не сподобаються одне одному і їй доведеться жити з ним у наметі п'ять днів і нікуди від цього не подітися. Але взаємна симпатія відбулася буквально з перших хвилин подорожі.

Гаррі та Меган, фото Netflix / Фото: Netflix

"Для мене було важливо поділитися цим з Мег, - сказав Гаррі, розповідаючи про цю поїздку. "Ми сиділи поруч, а потім почали триматися за руки, а після поцілувалися, а потім все стало абсолютно нормально і природно", - розповідає принц про їхній перший поцілунок. "Ми повинні були познайомитися одне з одним до того, як до цього приєднаються ЗМІ", - говорить герцог. В цій поїздці кожен із них був просто самим собою.

Секретний роман тривав від липня до жовтня 2016 року

Чотири місяці парі вдавалося приховувати свої стосунки від публіки. Меган раз на два тижні прилітала до Гаррі до Лондона. Вони зустрічалися, ходили на побачення. Гаррі згадує, що було складно провести її навіть до Кенсінгтонського палацу, тому що всюди охорона і люди зазвичай балакучі.

Гаррі та Меган, фото Netflix / Фото: Netflix

У жовтні 2016-го прессекретар Гаррі розповів йому, що преса дізналася про його роман з Меган. Це було напередодні Геловіна і співробітник принца порадив парі востаннє "відірватися". Цю ніч вони провели на вечірці разом із кузиною Гаррі – принцесою Євгенією – та її тодішнім бойфрендом (а зараз чоловіком) Джеком Бруксбенком. На цій вечірці Меган та Гаррі були в масках. А наступного ранку таблоїди вибухнули заголовками про те, що американка змішаної раси вкрала серце британського принца.

Переслідування Меган папараці

Від того часу, як їхній роман був публічно оприлюднений на Меган почали полювання папараці. Біля її будинку в Торонто постійно полювали люди з камерами, папараці заплатили сусідам, щоб встановили камери на задньому дворі будинку Меган. А коли вона виходила з дому, її оточували та фотографували.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Я пам'ятаю, як виходила з квіткової крамниці, і там було дев'ять чи десять чоловік з камерами, вони стояли посеред вулиці, і всі вони блокували машини, кажучи: "Гей, як справи, Меган?" і я подумала: "О, дякую. Не мерзніть хлопці", - поділилася вона. "І я пам'ятаю, як наступного дня H сказав: "Ти не повинна з ними розмовляти". І я така: "Я просто намагаюся бути чемною, я не знаю, що робити, я ніколи не мала справу з цим раніше". А він такий: "Вірно, але британські ЗМІ кажуть, що тобі це подобається. Ти усміхаєшся. Значить, тобі це подобається".

Тоді Гаррі зрозумів, що не може захистити Меган від цих нападок преси. А вона зрозуміла, що їй потрібна охорона.

Королівська родина не вірила, що роман із Меган надовго

Незабаром після того, як ЗМІ дізналася про роман пари, Гаррі представив Меган сім'ї.

Камілла, королева Єлизавета II та Меган Маркл / Фото: Associated Press

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"Я пам'ятаю, як моя сім'я вперше зустріла її і була неймовірно захоплена. Деякі з них не зовсім знали, що робити. Я думаю, вони були здивовані. Може здивовані тим, що рудий зміг отримати таку гарну жінку і таку розумну жінку, але той факт, що я зустрічався з американською акторкою, ймовірно, був тим, що затьмарило їхнє судження більше, ніж будь-що ще на початку", - розповідає Гаррі.

Також стало зрозуміло, чому Гаррі весь час говорив, що королівська родина не захищала Меган. Вони не розуміли, чому вона має отримувати якийсь особливий захист чи охорону. Вони вважали, що всі наречені принців проходили через цей підвищений інтерес з боку ЗМІ. Це такий собі "обряд посвяти". Але ситуація з Меган ускладнювалася ще й тим, що вона була змішаної раси з іншим кольором шкіри. Ось тоді й почали з'являтися перші розмови про расизм у королівській сім'ї.

Гаррі та Меган, фото Netflix / Фото: Netflix

Також у фільмі пара показала рідкісні сімейні кадри та свої відеощоденники, які вони почали знімати ще коли жили в Британії. Вони знали, що колись це може стати в пригоді.

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