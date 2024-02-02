Меган і Гаррі показали, який вигляд має підвал у їхньому будинку за 17 мільйонів доларів

Сасекські переїхали до Каліфорнії 2020 року після того, як оголосили, що більше не хочуть виконувати королівські обов'язки та прагнуть фінансової незалежності.

Шанувальники пари кілька разів бачили, який вигляд має будинок пари зсередини, адже в ньому знімали кілька інтерв'ю та документальний фільм про Меган та Гаррі.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

У новому відео, яке було знято два роки тому, але з'явилося лише цього тижня, фанати змогли заглянути до підвалу королівської пари.

Відео було знято для вступної промови пари на галаконцерті Роберта Ф. Кеннеді з прав людини Ripple Of Hope 2022 року, а Гаррі та Меган отримали нагороду у грудні 2022 року, через два місяці після запису ролика.

У відео герцогиня Меган має сяйливий вигляд з гарним макіяжем та укладанням. Вона була одягнена в синю сорочку на ґудзиках і квіткову спідницю, а принц Гаррі в сірий піджак і білу сорочку.

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"Веселий день у Санта-Барбарі з давнім другом @brinfrench та іншими", — підписав знімки автор.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що сказали Меган та Гаррі публічно з приводу операції принцеси Уельської та короля Чарльза III.

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