Меган і Гаррі виступили на церемонії: "Ми хотіли б відзначити народ України, який гостро потребує нашої постійної підтримки, як світової спільноти!"

Меган і Гаррі виступили на церемонії: "Ми хотіли б відзначити народ України, який гостро потребує нашої постійної підтримки, як світової спільноти!"

Герцог та герцогиня Сассекські отримали нагороду за свою роботу в галузі соціальної справедливості. Церемонія відбулася у суботу, в США.

37-річний принц Гаррі та 40-річна герцогиня Меган виступили з промовою на церемонії вручення нагород NAACP Image Awards, оскільки вони стали лауреатами престижної президентської премії, яка присуджується за особливі досягнення та визначну державну службу.

Меган, яка була в довгій синій сукні від дизайнера Крістофера Джона Роджерса, сказала: "Я дуже пишаюся тим, що ми робимо цю роботу разом. Ми дуже задоволені тим, що перебуваємо тут, у компанії таких видатних лауреатів".

Принц Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex є на славетному President's Award. The President's Award is presentd in recognition of distinguished public service. #NAACPImageAwards pic.twitter.com/BNO5VMnlo4 — best of prince harry (@harrysussex_) February 27, 2022

А її чоловік Гаррі, перш ніж розпочати свою промову, підтримав Україну: "Ми хотіли б відзначити народ України, який гостро потребує нашої постійної підтримки як світової спільноти!", — сказав він.

Деррік Джонсон, президент NAACP, сказав: "Ми дуже раді вручити цю нагороду принцу Гаррі та Меган, герцогу та герцогині Сассекським, які разом відгукнулися на заклик до соціальної справедливості та приєдналися до боротьби за справедливість, як в США, так і в усьому світі".

Читайте також: