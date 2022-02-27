Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Меган і Гаррі виступили на церемонії: "Ми хотіли б відзначити народ України, який гостро потребує нашої постійної підтримки, як світової спільноти!"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Меган і Гаррі виступили на церемонії: "Ми хотіли б відзначити народ України, який гостро потребує нашої постійної підтримки, як світової спільноти!"

Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Герцог та герцогиня Сассекські отримали нагороду за свою роботу в галузі соціальної справедливості. Церемонія відбулася у суботу, в США.

37-річний принц Гаррі та 40-річна герцогиня Меган виступили з промовою на церемонії вручення нагород NAACP Image Awards, оскільки вони стали лауреатами престижної президентської премії, яка присуджується за особливі досягнення та визначну державну службу.

Меган, яка була в довгій синій сукні від дизайнера Крістофера Джона Роджерса, сказала: "Я дуже пишаюся тим, що ми робимо цю роботу разом. Ми дуже задоволені тим, що перебуваємо тут, у компанії таких видатних лауреатів".

А її чоловік Гаррі, перш ніж розпочати свою промову, підтримав Україну: "Ми хотіли б відзначити народ України, який гостро потребує нашої постійної підтримки як світової спільноти!", — сказав він.

Деррік Джонсон, президент NAACP, сказав: "Ми дуже раді вручити цю нагороду принцу Гаррі та Меган, герцогу та герцогині Сассекським, які разом відгукнулися на заклик до соціальної справедливості та приєдналися до боротьби за справедливість, як в США, так і в усьому світі".

Читайте також:

Наступна публікація