Меган і Гаррі їдуть до Британії: чи буде зустріч із Кейт та Вільямом

5 вересня герцог і герцогиня Сассекські вирушать до Манчестера на Всесвітній саміт One Young World Summit, на який зберуться молоді лідери з більш ніж 190 країн. 41-річна Меган виступить із програмною промовою на церемонії відкриття.

Потім пара вирушить до Німеччини на захід Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, де з промовою виступить вже принц Гаррі, як засновник "Ігор непокорених". А потім пара повернеться до Великої Британії на церемонію вручення нагород WellChild Awards у Лондоні 8 вересня, де, напевно, також прозвучить чиясь промова, повідомляє Daily Mail.

Швидше за все принц Гаррі та герцогиня Меган знову не зустрінуться з принцом Вільямом та герцогинею Кейт. Брати принци Вільям і Гаррі не розмовляли особисто від того часу, як минулого літа разом відкрили статую своєї покійної матері Діани, принцеси Уельської. Однак, Кейт і Вільям переїжджають з Кенсінгтонського палацу до Віндзора і є Сассекські зупиняться у своєму Фрогмор-котедж, то будуть перебувати майже поруч одне з одним, лише за 800 метрів.

Джерело, наближене до Меган і Гаррі вже сказало, що візит Сассекських буде зосереджений на підтримці кількох благодійних організацій, близьких їхньому серцю, і у них немає планів бачитися з Кембриджськими.

Невідомо також чи зустрінеться з подружжям королева Єлизавета II, яка все ще перебуватиме на канікулах у Балморалі, але, можливо, повернеться на деякий час до Віндзора, щоб зустрітися з новим прем'єр-міністром, якого мають оголосити 5 вересня. Королівські експерти все ж таки вважають, що коротка зустріч монархинею з улюбленим онуком і його дружиною відбудеться.

