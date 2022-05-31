Меган і Гаррі їдуть до Лондона: стало відомо, де планують зупинитися і як святкуватимуть перший день народження доньки

Меган і Гаррі їдуть до Лондона: стало відомо, де планують зупинитися і як святкуватимуть перший день народження доньки

Для дочки Меган та Гаррі – Лілібет Діани – перший день народження буде особливим. Вона проведе його серед своїх королівських родичів. І вперше зустрінеться зі своєю прабабусею королевою Єлизаветою II, яка у ці дні святкуватиме платиновий ювілей правління та власне 96-річчя.

Її Величність королева, швидше за все, пропустить свій улюблений спортивний захід, кінні перегони Дербі в Епсомі, у день народження Лілібет – 4 червня. Від того часу, як Лілі народилася 4 червня 2021 року, її батьки, принц Гаррі та Меган, були у Великій Британії лише один раз, під час швидкоплинного візиту у квітні 2022 року перед тим, як відвідати "Ігри непереможених" у Гаазі.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Відомо, що перший день народження Лілібет святкуватимуть у Фрогмор-котеджі, розташованому лише за два кроки від Віндзорського замку, де мешкає королева. Нещодавно принцеса Євгенія та її родина покинули котедж, але для чого не зрозуміло, адже, як пише Daily Mail, сімейство Сассекських планує зупинитися в готелі.

Якщо королева таки пропустить кінні перегони, це буде лише втретє за всю історію її правління. Перший раз монархиня пропустила їх, коли вона була з державним візитом у Швеції 1956 року, і ще один, коли вона була у Франції 1984 року. Цього року представлятиме королеву на перегонах її єдина дочка – принцеса Анна.

Королева Єлизавета II, принц Ендрю, Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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