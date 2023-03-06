Меган і Гаррі запросили на коронацію Чарльза III: що відповіли Сассекські

Принц Гаррі та Меган, герцогиня Сассекська отримали запрошення на коронацію короля Чарльза III. Їм надіслали його електронною поштою.

Представник герцога та герцогині Сассекських повідомив, що запрошення прийшло нещодавно, але вони поки що не дали своєї відповіді і не сказали, чи поїдуть до Великої Британії на коронацію короля Чарльза III 6 травня 2023 року.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Я можу підтвердити, що герцог нещодавно отримав листа електронною поштою від канцелярії Його Величності щодо коронації", — заявив представник принца Гаррі, пише People.

Нагадаємо, що 6 травня синові Гаррі та Меган Арчі виповниться 4 роки. До того ж зараз у пари непрості стосунки з членами британської королівської родини і, зокрема, з королем Чарльзом. Нещодавно монарх виселив пару з їхнього маєтку Frogmore Cottage.

В інтерв'ю з Томом Бредбі з ITV, присвяченому книжці принца Гаррі, герцог сказав про коронацію: "Багато чого може статися між зараз і потім. Але, ви знаєте, двері завжди відчинені. М'яч на їхньому боці. І я дуже сподіваюся, що вони захочуть сісти і поговорити про це".

Меган і Гаррі, принц Вільям та принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також раніше повідомлялося, що король Чарльз III дуже хотів, щоб конфлікт залишився позаду, адже коронація – така важлива для нього подія.

Нагадаємо, останній раз Гаррі та Меган приїжджали до Великої Британії у вересні на похорон королеви Єлизавети II.

Меган і Гаррі на похороні королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

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