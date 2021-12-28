Меган і Гаррі здивували, а Шарлін та Альбер II розчарували: святкові листівки королівських родин

Згадуємо святкові листівки членів королівських сімей.

Листівка Нідерландських монархів була опублікована в офіційному акаунті короля Віллема-Олександра та королеви Максими в Instagram. Фото було зроблено в замку, в центрі знято короля Віллема-Александра в оточенні трьох дочок і дружини королеви Максими. Всі жінки одягнені у вечірні сукні, з макіяжами та зачісками. А королева Максима тримає в руках маленьке цуценя. Також на знімку зафіксовано два чорні лабрадори сім'ї. Листівка красива та святкова, сфотографована сім'я на тлі красиво прикрашеного замку.

Велике захоплення підписників викликала листівка принца Гаррі та Меган Маркл з дітьми. Її опублікували на сторінках в Instagram кількох благодійних організацій, яким Меган та Гаррі допомагають, а також знімком поділився його автор, британський фотограф Алексі Любомирський. Пара вперше показала фото своєї молодшої доньки Лілі.

Норвезька королівська родина зробила фото у королівському маєтку Бюгде. На фото зображений король Норвегії Гаральд I, його дружина королева Соня, старший син і спадкоємець кронпринц Гокон з дружиною кронпринцесою Метте-Марит та їхніми дітьми – принцесою Інгрід та принцом Сверре Магнусом.

Члени бельгійської королівської сім'ї представили листівку, на якій зображені з дітьми: 20-річною принцесою Єлизаветою, яка повернулася до палацу під час перерви у навчанні в Лінкольн-коледжі Оксфордського університету. Король Філіп і королева Матильда гордо позують зі своїми дітьми, включаючи Єлизавету, 18-річного принца Габріеля, 16-річного принца Еммануеля та 13-річну принцесу Елеонору.

Княже подружжя Монако розчарувало публіку. Вони показали намальовану листівку, на ній зображені Шарлін, Альбер II та двоє їхніх дітей. Сама княгиня зараз перебуває у клініці на реабілітації і, мабуть, фотографуватися поки що не може.

Публіка побачила найдивнішу листівку року від короля Іспанії Хуан Карлоса I та його дружини королеви Софії. На їхній картці немає фотографій, а є лише підписи.

Різдвяна листівка королівської родини Іспанії / Getty Images

А ось син Хуан Карлоса I та королеви Софії – чинний король Філіп VI, представив гарну картку, де зображений із сім'єю. Фото було зроблено у саду палацу Сарсуела – офіційної резиденції королівської родини. На ній зображені король Філіп VI, його дружина королева Летиція та їх доньки – принцеса Леонор та інфанта Софія.

Король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія / Getty Images

Графіня Софі Вессекська та принц Едвард представили листівку, на якій чомусь були зазнімковані без дітей.

Від'єднали Earl and Countess of Wessex chose my picture for their Christmas Card this year.The picture was taken on a visit to Forfar Golf Club where the Earl made his debut in Forfar Tartan. #Christmas #Royals #christmascard #Forfar #Tartan #Scotland pic.twitter.com/1S9rpxw4xf — Rookie (@royalfocus1) December 19, 2021

Принц Чарльз та герцогиня Камілла поділилися своєю листівкою, фото для якої було зроблено під час перегонів Royal Ascot 2021 року. На знімку принц Уельський мило допомагає своїй дружині одягнути маску на обличчя.

А герцог та герцогиня Кембриджські поділилися своєю святковою листівкою, фото до якої було зроблено під час відпустки сім'ї у Йорданії 2021 року. Знімок милий, але не в зимовій тематиці.

Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / Getty Images

Королівська сім'я Йорданії також представила листівку, тільки не різдвяну, а просто як фотокартку до Нового року.

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