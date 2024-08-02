Меган і Гаррі зібралися в новий тур: що про нього відомо

Герцог і герцогиня Сассекські підтвердили, що вирушать до королівського туру південноамериканською країною Колумбія на запрошення віцепрезидентки Колумбії Франсії Маркес.

"Під час поїздки герцог та герцогиня приєднаються до мене у відвідуванні Боготи, а також Карибського та Тихоокеанського регіонів Картагени та Калі", — заявила вона, цитує її слова Hello!. "У цих яскравих місцях у них буде виняткова можливість поспілкуватися з лідерами, молоддю та жінками, які уособлюють прагнення та голоси колумбійців, прихильних до прогресу. На додаток до цих значних взаємодій герцог та герцогиня зможуть познайомитися з багатою спадщиною Колумбії", — говорить вона.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

У листопаді в Колумбії відбудеться перша Всесвітня міністерська конференція щодо припинення насильства щодо дітей. Отже, очевидно, поїздка Сассекських буде запланована саме на цей період. Більше подробиць поки що не розголошуються, крім того, що під час свого візиту герцог та герцогиня, а також фонд Archewell Foundation візьмуть участь у кількох заходах, пов'язаних із цією важливою темою.

Поки невідомо, чи візьмуть Гаррі та Меган із собою в тур своїх дітей – принца Арчі та принцесу Лілібет. Але, оглядаючись на їхню попередню поїздку до Нігерії, швидше ні, ніж так.

Меган у Нігерії / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями пара дала нове інтерв'ю, присвячене інтернет-травлі.

Принц Гаррі та Меган Маркл

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