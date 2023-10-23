Меган і Гаррі знову розчарували короля Чарльза: у чому справа цього разу

Настають різдвяні свята, але подружжя Сассекських не хоче проводити їх зі своїми королівськими родичами.

Королівські експерти переконані, що різдвяне возз'єднання із королем Чарльзом не планується. Хоча минулого року принц Гаррі та Меган Маркл отримували запрошення провести канікули у Сандрінгемі. Але це було до того, як принц Гаррі видав книжку про своє життя.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Ймовірно, король Чарльз III хотів би побачити своїх онуків – принца Арчі та принцесу Лілібет, але Меган та Гаррі не нададуть йому такої можливості, пише express.

Цього літа пара не з'явилася на літніх канікулах у Балморалі, малоймовірно, що вони потішать своєю присутністю Сандрінгем, вважають численні експерти.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно з'явилися чутки про те, що принц Гаррі підшукує нерухомість у Британії. Він шукає будинок поблизу Лондона, де він міг би зупинитися, коли буде в країні. Але поки що не йдеться про те, що Сасекські з дітьми приїдуть до Лондона. Все-таки принц Гаррі дуже зтурбований на питаннях безпеки своєї сім'ї.

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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