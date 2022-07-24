Меган і Гаррі знову їдуть на зустріч із королевою Єлизаветою II

Королева Єлизавета II вже поїхала на канікули до Балморала. Традиційно під час літньої відпустки монархиню відвідують члени її сім'ї.
Кажуть, що цього літа королева Єлизавета II запросила у гості на канікули Меган та Гаррі, які, як відомо, мешкають у США. Під час святкування платинового ювілею королева Єлизавета II проводила мало часу із Сассекськими. Можливо, Її Величність хоче ще раз побачитися зі своїми правнуками Арчі та Лілібет.
Напередодні літніх канікул королеви в Шотландському маєтку персонал було попереджено про очікування пари зі США, а також про те, що з ними прибудуть двоє дітей, пише Mirror. Джерела розповідають, що Балморал – ідеальне місце, щоб провести час із королевою, яка зазвичай перебуває там до глибокої осені.
Нагадаємо, Гаррі та Меган бачилися з Її Величністю на початку червня, коли приїжджали на святкування її 70-річного перебування на троні. Тоді ж Єлизавета II вперше особисто зустрілася зі своєю правнучкою Лілібет, яку раніше бачила лише онлайн-зв'язком.
Кейт і Вільям теж нещодавно вирушили на канікули з дітьми і, мабуть, приїдуть до Балморала відвідати королеву. Ось тільки навряд чи час їхнього візиту співпадатиме із часом візиту Сассекських.
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