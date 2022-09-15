Меган і Гаррі зустрілися з королем Чарльзом: він ухвалив рішення щодо титулів для дітей Сассекських

Меган і Гаррі дуже хотіли, щоб їхні діти – Арчі та Лілібет – отримали титули принца та принцеси, а також статус Їхньої королівської Високості.

Після смерті Єлизавети II та сходження на трон короля Чарльза III, його онуки Арчі та Лілібет автоматично мають право на титули принца та принцеси. А згідно з правилом, встановленим королем Георгом V 1917 року, також тепер можуть претендувати на титули Їхніх Королівських Високостей.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

У ці дні Гаррі та Меган перебувають у Великій Британії, країна прощається з королевою Єлизаветою II. Як пише The Sun подружжя вже встигло зустрітися з королем Чарльзом і обговорити майбутні титули їхніх дітей.

Видання повідомляє, що Його Величність погодився видати патентні грамоти, щоб надати титули принца і принцеси його двом онукам, які живуть зі своїми батьками в Монтесіто, штат Каліфорнія. Однак онуки короля не зможуть використати титул Їхньої королівської Високості, оскільки Гаррі та Меган після складання з себе королівських обов'язків 2020 року також були позбавлені цієї почесті.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

У розмові з Чарльзом Гаррі та Меган згадали, що принцеси Беатріс та Євгенія мають статус Королівської Високості, але теж не є членами сім'ї. Однак переконати Чарльза, схоже, не вдалося.

Герцог і герцогиня Сассекські не женуться за титулами. За їхніми словами, найбільше вони переймаються безпекою своїх дітей. Титул принц і принцеса, дає їх дітям право на певний рівень королівської безпеки. За останній тиждень у пари була не одна зустріч із королем, на якій обговорювалися ці питання.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Associated Press

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