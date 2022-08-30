Меган Маркл анонсувала своє повернення до Instagram

Ми вже бачили в яких красивих аутфітах Меган Маркл сяяла перед камерою фотографа Кемпбелла Едді, який і поділився деякими з них на своїй сторінці в Instagram.

Під час інтерв'ю в бесіді з журналісткою дружина принца Гаррі розповіла не лише про причини, що призвели до того, що вони з чоловіком покинули королівську родину, а й розсекретили деякі плани на майбутнє.

Нахилившись до інтерв'юера під час їхньої розмови, вона запитала приглушеним тоном: "Ви хочете дізнатися про секрет? Я повертаюся… в Instagram". І додала, що це рішення було ухвалено у зв'язку із запуском її нового подкасту Archetypes, перший випуск якого був опублікований на Spotify минулого тижня і в якому взяла участь подруга Меган – тенісистка Серена Вільямс.

Серена Вільямс з дочкою і Меган Маркл / Фото: Инстаграм/Серена Уильямс

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган пішли з Facebook і Twitter у січні 2020 року після того, як відчули скільки ненависті на них ллється із соцмереж. Пара не публікувала повідомлення у своєму акаунті Sussex Royal в Instagram, який має 9,5 мільйонів підписників від того самого часу. Але іноді інформувала публіку про новини у їхньому житті на сайті їхнього фонду Archewell.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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