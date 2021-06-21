Меган Маркл дала перше інтерв'ю після народження дочки Лілібет

Герцогиня Сассекська розповіла детальніше про книжку, яку написала для сина Арчі.

Дружина принца Гаррі з'явилася на радіошоу NPR Morning Edition Sunday в День батька і розповіла про свою книжку, яку нещодавно написала. Вона називається "Лавка". У розмові з продюсеркою NPR Самантою Балабан Меган заявила, що тепер з гордістю може сказати своєму синові, що написала "Лавку" саме для нього.

"Арчі дуже любить цю книжку, у нього ненаситний апетит до книжок. Коли ми постійно читаємо йому її, він говорить: "Ще, ще і ще, і та тепер ми можемо сказати: "Мама написала книжку для тебе, це приголомшливо", — зазначила Меган, пише Hello!.

Меган Маркл і принц Гаррі / Associated Press

Розповідаючи про книжку, герцогиня Сассекська зазначила, що в ній закладена історія любові батька до сина. "Я дійсно сподіваюся, що люди побачать в цьому історію любові, яка виходить за рамки історії моєї сім'ї". Ідея створення книжки прийшла до Меган після того, як минулого року вона подарувала чоловікові лавку на День батька. "Як і більшість з нас, ви запитуєте себе: "Що я можу подарувати особливого? І я думала, що мені потрібно щось дуже сентиментальне. Місце, де він (принц Гаррі) міг би перебувати разом з нашим сином ", — розповіла Меган.

Меган Маркл з сином Арчі / Getty Images

Герцогиня надихнулася стосунками принца Гаррі з сином Арчі. Меморіальна дошка на спинці лавки містила вірш, написаний Меган Маркл, в ньому було написано: "Це твоя лавка, де почнеться життя для тебе і нашого сина". З цього вірша почалася книга "Лавка", яка була опублікована 8 червня видавництвом Random House Children's Books.

В інтерв'ю герцогиня Меган також зазначила, що, читаючи книжку, кожен уважний читач може помітити зворушливі відсилання, які там заховані. Це малюнок її улюбленої квітки, і улюбленої квітки мами Гаррі — принцеси Діани (незабудки).

Нагадаємо, 4 червня 2021 року Меган і Гаррі стали батьками вдруге, у них народилася дочка Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор.

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Меган Маркл і принц Гаррі (13 фото)

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