Меган Маркл купила для дочки особливий подарунок задовго до її народження: що це

Це було ще за часів, коли Меган грала у серіалі "Форс-мажори". Після продовження проєкту на третій сезон Маркл вирішила побалувати себе і придбала годинник Cartier Tank Francaise вартістю понад 6 тисяч доларів, а ззаду на ньому вигравірувала послання: "To MM from MM". В інтерв'ю журналу Hello! Меган тоді розповіла:

Принцеса Лілібет / Фото: instagram.com/misanharriman

"Одного разу я планую подарувати його своїй дочці. Ось що робить цей годинник особливим — зв'язок, який ви з ними маєте".

Так що для маленької Лілі у Меган є такий крутий подарунок, але носити годинник вона зможе, звісно, коли виросте.

Нагадаємо, що у 90-х роках мама принца Гаррі, принцеса Діана, також регулярно носила годинник Cartier Francaise, який їй подарував батько на 21-й день народження. Вважалося, що після її смерті син Гаррі успадкував аксесуар, а його дружина Меган кілька разів була помічена в ньому.

Меган Маркл у годиннику принцеси Діани / Фото: Getty Images

Раніше ми зібрали для вас цікаві факти про дочку Меган та Гаррі.

