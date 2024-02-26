Меган Маркл може вирушити з Гаррі до Лондона: що відомо про поїздку

Герцог Сассекський дуже хоче, щоб його родина підтримувала його на святкуванні 10-річчя "Ігор нескорених", яке відбудеться у травні в Лондоні.

Наближене до родини джерело розповіло, що принц Гаррі зараз веде "переговори на урядовому рівні", щоб його сім'я могла прилетіти до Британії.

Інсайдер розповів журналу ОК! : "Гаррі дуже хоче, щоб вся його родина приєдналася до нього. Для нього важливо, щоб вони показали єдиний фронт і зосередилися на наведенні мостів з рештою королівської родини. Пропозиція повернути "Ігри нескорених" до Британії розглядається як можливість для Гаррі, і він дуже хоче нею скористатися. Він непохитний у тому, що хоче, щоб Меган і діти приєдналися до нього, але я думаю, що вона може побоюватися, і я думаю, що їй (Меган) дуже незручно перебувати у Великій Британії".

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

У травні, нагадаємо, старшій дитині пари Арчі виповниться п'ять років. Можливо, це стане приводом для Меган не їхати до Британії. До того ж, її діти відвідують школу та дитячий садок. Але принц Гаррі налаштований на примирення зі своєю королівською сім'єю.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі прокоментував свій візит до Лондона і зустрічі з батьком Чарльзом і розповів, чи зблизила їх з батьком хвороба короля Чарльза.

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