Меган Маркл на другому місці: експертка назвала головну діву британської королівської родини

Колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд поділилася своєю думкою в подкасті, коли її запитали, хто найбільша діва в королівській родині. Вона сказала: "Я думаю, історично, напевно, принцеса Маргарет була. Справжня діва", пише express.co.uk.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Фото: Associated Press

Саме молодшу сестру королеви Єлизавети II – принцесу Маргарет, часто згадують як втілення королівського гламуру та вишуканості.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Фото: Associated Press

"Вона говорила саме те, що думала. Вона сиділа поряд з Твіггі, моделлю, і ігнорувала її близько двох годин, а потім повернулася до неї і запитала: "Хто ти?" І вона сказала: "О, мене звуть Леслі, мем, але більшість людей знають мене як Твіггі". А Маргарет повертається і каже: "Як сумно", — згадує експертка. "Вона була фантастично величною та снобістською. І вона дійсно заплямувала репутацію королівської сім'ї своїм способом життя, своїм шлюбом, що розпався, що призвело до розлучення".

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Фото: Associated Press

Одним з найбільш важливих аспектів, які, можливо, сприяли створенню іміджу принцеси Маргарет як "діви", було її бурхливе особисте життя. Її роман із капітаном Пітером Таунсендом, розлученим героєм війни, викликав національний скандал. Зрештою Маргарет вийшла заміж за фотографа Ентоні Армстронг-Джонса 1960 року, але їхній шлюб зрештою закінчився першим великим розлученням у королівській родині з часів Генріха VIII 70-х років.

Принцеса Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонс, Лондон 28 червня 1960 року / Фото: Associated Press

"Але це має і зворотний бік, тому що він розчистив шлях молодим членам королівської родини до виходу з нещасливих шлюбів", — каже експертка. Адже раніше й подумати не можна було про якесь розлучення.

Принцеса Маргарет із чоловіком Тоні Армстронг-Джонсом / Фото: Getty Images

Дженні Бонд сказала, що вважає, що друге місце в такому рейтингу могла б посісти Меган, герцогиня Сассекська. "Я дійсно думаю, що Меган мала деякі якості діви". Але, у січні 2020 року Меган та її чоловік принц Гаррі заявили, що більше не хочуть бути старшими членами сім'ї, склали з себе королівські обов'язки та переїхали спочатку до Канади, а потім і до США.

Герцогиня Сасекська Меган та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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