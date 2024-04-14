Меган Маркл на матчах поло: згадуємо образи різних років герцогині Сассекської

Принц Гаррі та його дружина Меган відвідали благодійний матч із поло Royal Salute Polo Challenge у Веллінгтоні, у Флориді.

Герцог Сассекський є співзасновником та патроном благодійної організації матчу Sentebale. Він зіграв у команді Royal Salute Sentebale, яка перемогла. А Меган приїхала підтримати чоловіка.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

На публіці цього дня герцогиня Сассекська з'явилася у вінтажних сережках та сукні з вирізом на животі. А ми вирішили пригадати інші її появи на поло – грі, яку так люблять члени британської королівської родини.

Вперше у ролі дружини принца Гаррі Меган була присутня на поло у липні 2018 року, невдовзі після їхнього весілля у травні 2018-го. Це був турнір Sentebale ISPS Handa Polo Cup у Королівському полоклубі графства Беркшир у Віндзорі. Тоді Меган сяяла в джинсовій сукні міді довжини від Carolina Herrera, у сонцезахисних окулярах, з солом'яним клатчем та у бежевих туфлях від Aquazzura на підборах.

Меган Маркл на поло, липень 2018 року / Фото: Getty Images

Тоді ж публіка побачила один із перших поцілунків Меган і Гаррі на поло, який, до речі, днями вони повторили публічно.

Меган Маркл на поло, липень 2018 року / Фото: Getty Images

Через рік у липні 2019-го Меган та Гаррі з'явилися на поло вже разом зі своїм первістком – принцом Арчі. Це був благодійний матч King Power у Воркінгемі. Молода мама була того дня у лляній сукні міді кольору хакі з V-подібним вирізом від Лізи Марії Фернандес, а двомісячного сина Арчі тримала на руках.

Меган Маркл, принц Гаррі та їх син принц Арчі на поло, липень 2019 року / Фото: Getty Images

У червні 2022 року на грі вже в Каліфорнії герцогиня Сассекська з'явилася в джинсовій сорочці, заправленій у джинсові шорти з високою талією, доповнивши образ сонцезахисними окулярами, коричневими шкіряними сандалями та шпилькою для волосся. Того дня принц Гаррі грав із командою Los Padres у клубі поло та ракеток Санта-Барбари.

Меган Маркл на поло, червень 2022 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у чоловіка королеви Єлизавети II було прізвисько для Меган Маркл.

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