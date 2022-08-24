Меган Маркл назвала ще одну причину, через яку вони з Гаррі покинули королівську родину

Під час першого подкасту, гостею якого стала Серена Вільямс, Меган Маркл розповіла жахливу історію, що сталася з її сином Арчі.

Якось під час королівського туру Південною Африкою 2019 року, коли Меган і Гаррі ще працювали членами королівської родини, вони залишили маленького Арчі з нянею і вона врятувала його від пожежі, яка сталася в кімнаті дитини.

Арчі було чотири місяці, і його тодішня няня взяла дитину з собою донизу, коли пішла перекусити. Поки їх не було в дитячій, загорівся обігрівач. Меган сказала, що про інцидент їм з Гаррі розповіли лише, коли захід, який вони відвідували, завершився, і вони повернулися додому, пише express.

"Ми були стривожені, всі у сльозах... Боже, як це могло статися? Усі були в жаху", — згадує герцогиня. І додає: "Детектора диму не було. Хтось просто відчув запах диму в коридорі, увійшов, загасив вогонь. Арчі мав там спати", — згадує Меган.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

Це був перший і єдиний тур, у який Меган і Гаррі взяли із собою сина. Герцогиня розповіла, як їй хотілося розповісти людям про те, що сталося. Але навіть після інциденту парі довелося продовжувати подорож. Її не можна було скасувати.

"Нам довелося залишити нашу дитину… і хоча після цього нас перевели до іншого місця, нам однаково довелося залишити його та піти на ще одну офіційну зустріч", — сказала Меган.

Меган і Гаррі із сином Арчі / Фото: Getty Images

Очевидно, що цей випадок сильно вплинув на рішення Гаррі та Меган залишити королівську родину. Хоча так само очевидно, що зайнятися може все що завгодно і будь-де, зовсім не обов'язково бути в цей час у королівському турі. Але, мабуть, нині діти пари сплять у кімнаті, де є детектор диму.

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