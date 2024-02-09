Меган Маркл не поїхала до Чарльза з чоловіком Гаррі: експертка назвала головну причину

Герцогиня Сассекська залишилася з дітьми в Каліфорнії, коли її чоловік принц Гаррі відлетів першим же рейсом до Британії, коли дізнався, що його батько Чарльз хворий на рак.

Експерти вважають, що Меган хотіла уникнути некомфортної ситуації, тому не полетіла разом із Гаррі.

Експертка з відносин Луелла Олдерсон припустила, що Меган вирішила залишитися вдома, щоб вся увага була зосереджена на королі та його сині, а не на ній самій.

Меган Маркл та принц Гаррі, король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

"Не дивно, що Меган вирішила не летіти до Великої Британії з Гаррі", — сказала експертка у коментарі The Mirror. "Якби вона це зробила, увага засобів масової інформації була б зосереджена виключно на її присутності, а не на більш важливих речах, таких як здоров'я короля Чарльза та возз'єднання Гаррі зі своєю родиною. Крім того, Меган має не найкращі стосунки з королівською сім'єю протягом усього її часу проведеного з Гаррі, які, схоже, тільки погіршилися від моменту їхнього від'їзду з Великої Британії та всіх їхніх коментарів у ЗМІ, зрозуміло, що вона може почуватися некомфортно або не хотіти опинитися в ситуації, коли їй доведеться взаємодіяти з ними у важкий час", - додає експертка.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Відомо, що у принца Гаррі була коротка зустріч із королем у Кларенс-гаусі. Через те, що син виявив ініціативу приїхати, батькові довелося чекати на нього і, кажуть, король залишився незадоволений такою ситуацією. Це була їхня перша зустріч після коронації дев'ять місяців тому. Розмова тривала 45 хвилин, а за 24 години принц Гаррі полетів назад додому.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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