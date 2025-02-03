Меган Маркл непомітно змінила дизайн заручальної каблучки: який вона тепер має вигляд

Герцогиня Сассекська спровокувала чутки про те, що вона вже вчетверте змінила дизайн своєї заручальної каблучки.

У нещодавно представленому трейлері до її нового серіалу Netflix, каблучка Меган, подарована їй на заручини принцом Гаррі 2017 року тепер має трохи інакший виглях.

Відомо, що принц Гаррі розробив дизайн каблучки з діамантом огранювання кушон вагою приблизно від 2,5 до 3 карат, який він привіз з Ботсвани, де пара вперше провела романтичну поїздку. Головний камінь оточують два круглі діаманти з особистої колекції ювелірних прикрас принцеси Діани.

Оригінальна каблучка, вартість якої оцінюється приблизно 120 000 фунтів стерлінгів, мала просту золоту оправу, виготовлену ювелірним будинком Cleave & Company, постійним ювеліром покійної королеви Єлизавети II.

Заручальна каблучка Меган Маркл / Фото: Getty Images

Проте менш ніж за два роки каблучка зазнала істотних змін. Новий дизайн, який Меган вперше продемонструвала на параді Trooping the Colour 2019 року, вирізнявся значно тоншою смугою, ніж раніше.

Заручальна каблучка Меган Маркл / Фото: Getty Images

А 2023 року Меган деякий час з'являлася на публіці без каблучки. І тепер, коли глядачі миттю побачили оновлений дизайн у трейлері нового шоу Меган на Netflix, центральний камінь, схоже, був покращений з оригінального круглого огранювання кушон до квадратного діаманта, пише Hello!.

Каблучка Меган Маркл, кадр Netflix

Раніше ми показували, який вигляд мають заручні каблучки британських королівських наречених.

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