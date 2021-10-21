Меган Маркл опублікувала відкритого листа до Конгресу США на підтримку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

Меган Маркл опублікувала відкритого листа Конгресу США на підтримку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Офіційний лист Чарльзу Шумеру і Ненсі Пелосі було написано в рамках кампанії #PaidLeaveForAll.

40-річна герцогиня Сассекська вже опублікувала відкритого листа членам Конгресу Сполучених Штатів в підтримці комплексної програми оплачуваної відпустки для новоспечених батьків. У листі дружина принца Гаррі поділилася своїми побоюваннями з приводу того, що в країні все ще немає повноцінної оплачуваної відпустки для батьків.

Меган Маркл / Associated Press

"У червні, мій чоловік і я вітали нашу другу дитину. Як і будь-які батьки, ми були без тями від радості. Як і багато батьків, ми були захоплені. Як і все менше батьків, ми не зіткнулися з суворою реальністю, де багатьом доводиться обирати або провести перші критично важливі кілька місяців з дитиною або повернутися до роботи. Ми знали, що можемо забрати її додому і на цьому життєво важливому і священному етапі присвятити весь час нашим дітям і нашій родині. Ми знали, що, роблячи так, нам не доведеться робити неможливий вибір щодо догляду за дітьми, роботи, і медичного обслуговування, який багатьом доводиться отримувати кожен божий день", — пише Hello!.

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У своєму листі Меган звернулася до Конгресу від імені мільйонів американських сімей: "Я пишу вам від імені мільйонів американських сімей, які використовують свій голос, щоб сказати, що комплексна оплачувана відпустка не повинна бути місцем для компромісів або переговорів. Фактично, в більшості країн вже діють правила оплачуваної відпустки. Естонія, наприклад, пропонує більше півтора року відпустки, які повинні бути розділені обома батьками. У багатьох інших країнах існують надійні програми, що передбачають місяці часу для обох батьків (народженої або прийомної дитини), щоб бути вдома зі своєю дитиною. Сполучені Штати, навпаки, на федеральному рівні не гарантують нікому жодного дня оплачуваної відпустки. І менш ніж кожен четвертий працівник може отримати оплачувану відпустку за сімейними обставинами через свого роботодавця", — говорить Меган.

Меган Маркл з сином Арчі / Getty Images

Герцогиня закликала поставити сім'ю вище політики. І від імені своєї родини, принца Гаррі, сина Арчі і дочки Лілі, подякувала за увагу до цього листа, завершила яке проханням про те, щоб це важливе питання було вирішене, а час не було втрачено.

Меган і Гаррі / Getty Images

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