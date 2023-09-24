Меган Маркл перестала носити заручальну каблучку: у чому причина

Герцогиня Сассекська періодично з'являється на публіці без своєї заручальної каблучки і у її прихильників виникають запитання.

Під час нещодавніх "Ігор нескорених", які відбулися в Дюссельдорфі, Меган заскочили якраз без каблучки на пальці. Шанувальники стурбовані, чому ж герцогиня зняла прикрасу? Але приводу для хвилювань насправді немає і чутки про розлучення Меган і Гаррі поки що залишаються просто чутками.

Насправді заручальна каблучка Меган знаходиться на ремонті, оскільки у неї ослабло кріплення, ми так розуміємо йдеться про кріплення каміння. А в прикрасі використовувалися діаманти і не якісь там, а ті, що колись належали покійній матері принца Гаррі – принцесі Діані.

Каблучка герцогині Сассекської / Фото: Getty Images

Саме тому поки ювелірний виріб ремонтують Меган Маркл носить обручку з валлійського золота та каблучку вічності, подаровану їй принцом на першу річницю весілля.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

До речі, ці дві прикраси ми вже порівнювали і дійшли висновку, що прикраса Меган в рази дорожче, ніж каблучка, яку носить принцеса Кейт.

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