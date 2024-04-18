Меган Маркл підтримала ініціативу своєї подруги, а та опублікувала фото з герцогинею

Келлі розповіла більше про компанію з продажу футболок, яку вони запустили 3 квітня, і яка називається LOVE LIKE A MOTHER. Вона підтримує програму "Здоров'я підлітків" Альянсу мам, надаючи освітні ресурси, доул, психіатричну та медичну допомогу, стабільне житло та лікування для себе та своїх дітей.

"Дякую, що продовжуєте підтримувати @allianceofmoms. За підтримку цієї кампанії і нашої молоді. Тим самим ви підтримуєте місію з побудови світлого майбутнього для молодих прийомних батьків", — йдеться у повідомленні.

Меган є подругою Келлі та долучилася до рекламної кампанії футболок. Вартість такої футболки 59,88 доларів та 100% виручки від продажу буде пожертвувано @allianceofmoms.

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Нагадаємо, 2022 року 44-річна Келлі Маккі Зайфен пережила особисту трагедію, коли її 9-річний син Джорджі раптово заразився вірусним менінгітом і помер у лікарні. Від того часу життя жінки сильно змінилося, і вона зайнялася багатьма благодійними та соціальними проєктами.

Торік Келлі також публікувала фото з Меган Маркл у футболках на честь Дня матері та хвалили Мег за те, яка вона чудова мама.

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