Меган Маркл показала рідкісні фото своїх дітей — принца Арчі та принцеси Лілібет

7 січня герцогиня Сассекська опублікувала на своїй новій сторінці в Instagram коротке відео, в якому показала сімейні фотографії та нарізку з різних відео.
Її пост був присвячений другові, який пішов з життя, — біглю на ім'я Гай, якого вона багато років тому взяла в притулку в Канаді.
У зворушливому повідомленні, яке супроводжувало ролик, Меган трохи розповіла про пса та про те, як вона його любила. Орім фотографій Меган, Гая та принца Гаррі, у відео також з'явилися нові кадри дітей Сассекських — принца Арчі та принцеси Лілібет, яку вони називають Лілі.
Обличчя дітей було не видно, але помітно, що 5-річний Арчі та 3-річна Лілі значно підросли. У доньки пари світле волосся, як і у її батька. Ці кадри стали першою появою дітей Меган у її соцмережі.
Також серед знімків, показаних герцогинею, було зворушливе фото з часів її вагітності.
Відео вона опублікувала напередодні виходу нового серіалу за її участі, який вийде на Netflix.
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