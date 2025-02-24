Меган Маркл показала свій побут: герцогиня поділилася новими кадрами у блогу

Меган Маркл нещодавно завела блог в Instagram і тепер охоче ділиться із підписниками кадрами свого життя.
Герцогиня Сассекська поділилася у сторіз кількома кадрами, які зробила на природі. Вона показала прогулянку фруктовим садом, те, як поливає кущі та дерева і з кимось у цей момент розмовляє, запостила трохи себе і показала мандарини, з яких потім робить соковитий коктейль.
Всі ці кадри зроблено напередодні запуску серіалу герцогині, який називатиметься "З любов'ю, Меган" і вийде на Netflix 4 березня.
Серіал буде заснований на способі життя герцогині Сассекської, відповідно до її бренду, який вона запустила минулого року і нещодавно зробила ребрендинг, змінивши назву з American Rivera Orchard на As Ever, який виявився плагіатом.
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