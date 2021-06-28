Меган Маркл показово відмовилася від титулу герцогині Сассекської

ЗМІ оприлюднили свідоцтво про народження дочки Меган Маркл і принца Гаррі.

Дочка Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор народилася 4 червня 2021 року в Санта-Барбарі. Свідоцтво про народження дівчинки було оприлюднено через три тижні після того, як вона з'явилася на світ в лікарні Санта-Барбара Котедж. І в цьому документі є деякі помітні відмінності між її свідоцтвом та свідоцтвом її брата Арчі.

Меган Маркл і принц Гаррі / Associated Press

Юридичний документ, виявлений американським новинним сайтом TMZ, показує, що Меган Маркл не використала свій королівський титул в полях "Ім'я" і "Прізвище". Коли ж реєстрували її сина Арчі, вона назвала себе "Рейчел Меган, Її Королівська Високість герцогиня Сассекська". Однак цього разу вона просто написала "Рейчел" в полі для імені при народженні, "Меган" як її друге ім'я і "Маркл" як її прізвище — без згадки її королівського титулу, пише Hello!.

Що стосується Гаррі, він вказав в графі свій статус герцога Сассекського як ім'я та "Його Королівська Високість" в якості свого прізвища.

Меган Маркл / Associated Press

Нагадаємо, в січні 2020 року, коли Меган і Гаррі оголосили, що хочуть скласти з себе королівські повноваження, їм повідомили що вони більше не можуть використовувати свій статус Їхніх Королівських Високостей. У заяві, випущеній Букінгемським палацом від імені Сассексів того разу, говорилося: "Сассекси не використовуватимуть свої титули Її Королівських Високостей, оскільки вони більше не є членами королівської сім'ї, які працюють на монархію".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що принц Чарльз, батько принца Гаррі, коли стане королем після смерті своєї матері королеви Єлизавети II, хоче скасувати кількість принців і принцес. Як тільки Чарльз зійде на престол і стане королем, він збирається змінити юридичні документи таким чином, щоб його онук Арчі (син Меган Маркл і принца Гаррі) ніколи не став принцем. Але до такого рішення Чарльз вдасться не тому, що ображений на свого сина через негативні висловлювання на свою адресу і критики його, як батька, а з метою дотримуватися свого плану зі скорочення монархії.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

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Меган Маркл і принц Гаррі (13 фото)

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