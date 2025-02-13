Меган Маркл покинула Ігри Invictus раніше часу: що сталося

Принц Гаррі залишиться в Канаді до 16 лютого, а його дружина Меган повернулася додому до дітей.

Меган Маркл була поряд зі своїм чоловіком протягом перших п'яти днів змагань для ветеранів, вони разом відвідували багато з них, а також багато разів були зазнімковані фотографами.

У вівторок Меган повернулася до Каліфорнії до дітей – принца Арчі та принцеси Лілібет. Очікується, що Гаррі залишиться у Ванкувері на час Ігор, які завершаться масштабною церемонією закриття у неділю.

Нагадаємо вам деякі образи герцогині Сассекської, які ми побачили на цих Іграх.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Меган та Гаррі на церемонії відкриття "Ігор нескорених" у Ванкувері / Фото: Getty Images

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