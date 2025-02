Меган Маркл потрапила у новий скандал: на герцогиню хочуть подати до суду за плагіат

Герцогиня представила свій новий бренд способу життя, який отримав назву "As Ever". Поряд з оголошенням Меган також представила новий вебсайт As Ever, на якому розміщено зворушливу нову фотографію її трирічної дочки, принцеси Лілібет, а також герб, який напрочуд схожий на герб іспанського містечка Порререс.

Герб бренду Меган Маркл та герб Порререса, фото: arabalears.ca

Керівники міської адміністрації тихого містечка Порререс на Майорці розглядають можливість подання позову проти Меган Маркл після того, як звинуватили її у копіюванні герба для логотипу її оновленого люксового бренду.

На обох цих гербах зображено пальму, по обидва боки від якої ширяють два птахи. Герб міста рясніє кольорами — помаранчевий та зелений для дерева та піску, чорний для птахів на білому тлі — у логотипі Меган використовуються лише темно-сірий та білий кольори.

Мер Франциска Мора заявила місцевій газеті Ara Balears, що подібність "сюрреалістична", і що мерія вирішує, чи слід порушувати судові позови проти герцогині.

"Я не знаю, чи відвідувала вона якісь агротуристичні об'єкти і чи бачила герб, тому що фотографію на її сайті (сайті Меган ) зроблено на Майорці". Вона сказала, що тепер містечко "відчуває себе міжнародним", і сподівається, що це, принаймні, принесе йому деяке визнання.

Обкладинка сайту бренду Меган Маркл As Ever (вона на фото знята з дочкою Лілі), фото: asever.com

"Я сподіваюся, що багато людей у всьому світі дізнаються, що на Майорці є місто, розташоване в глибині острова, з таким гербом", — додала мер.

А в коментарі виданню The Sun вона сказала: "Ми не хочемо, щоб наш герб було перекручено, оскільки він належить виключно Поррересу. Єдина відмінність між їхнім логотипом і нашим гербом полягає в тому, що на їхньому гербі зображені два колібрі, а на нашому або ластівки, або голуби — історики не можуть дійти єдиної думки. Ми попросимо Меган видалити логотип з їхнього сайту".

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Реакція герцогині Сассекської на ситуацію поки що невідома.

