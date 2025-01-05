Меган Маркл повернулася до Instagram: шанувальники помітили одну цікаву деталь у її блогу

Меган Маркл повернулася до Instagram на початку 2025 року і багато її підписників одразу помітили, що вона відключила коментарі у своєму акаунті.

1 січня Меган феєрично повернулася до Instagram, опублікувавши перше відео у своєму блогу, зняте на пляжі її чоловіком принцом Гаррі недалеко від їхнього будинку в Монтесіто.

А наступного дня Меган використала платформу, щоб поділитися трейлером свого майбутнього шоу Netflix "З любов'ю, Меган", яке дебютує на потоковому сервісі 15 січня.

Меган Маркл / Фото: instagram.com/netflix

Повернення Меган Маркл у соцмережу Instagram знаменує собою перший випадок, коли вона знову самостійно веде блог відтоді, як закрила свій особистий акаунт Instagram у січні 2018 року перед своїм королівським весіллям з Гарі у травні 2018 року.

Багато підписників її нового блогу звернули увагу на те, що Меган закрила коментарі і пов'язано це, швидше за все, з тим, що герцогиня не хоче читати у своїй соцмережі хейт на свою адресу. У численних інтерв'ю Меган та її чоловік принц Гаррі говорили, що в соцмережах дуже багато негативу. А під час візиту до Колумбії 2024 року Меган під час однієї із зустрічей сказала, що називає цей наступний етап свого життя "главою радості" — і відключення коментарів, ймовірно, є фактором, що сприятиме досягненню цієї мети.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Повернення до Instagram дає Меган можливість спілкуватися та ділитися з підписниками гарними новинами, але заборона на коментарі служить буфером проти негативу.

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