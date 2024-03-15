Меган Маркл повернулася в Instagram і опублікувала перший пост: про що буде блог

Це сталося саме на тлі королівського скандалу, пов'язаного з фотографією принцеси Уельської, яка була відфотошоплена. Не відомо, чи обрала герцогиня Сассекська спеціально такий момент для перезапуску своєї сторінки, чи так просто співпало. До речі, цього ж дня принц Вільям вручав нагороди переможцями на церемонії вручення премії "Спадщина Діани" у Музеї науки в Лондоні.

Принц Вільям на церемонії The Diana Legacy Awards у Лондоні / Фото: Getty Images

Акаунт Меган отримав назву American Riviera Orchard і в ньому немає відсилання до королівської родини. У сторіз герцогиня опублікувала 50-секундне відео, яке стало першим після закриття офіційного акаунту герцога і герцогині Сассекських після їхнього відходу з королівської родини.

В блогу була опублікована історія, в якій показано, як Меган бере квітку з букета, а потім показано, як герцогиня помішує щось у мисці, стоячи на своїй кухні. На ролик накладено музику Ненсі Вілсон "I Wish". Потім також можна побачити, як Меган стоїть недалеко від відчинених дверей патіо в чорній бальній сукні.

Instagram Меган Маркл / Фото: Instagram American Riviera Orchard

Повідомляється, що це буде лайфстайл блог Меган, так зване продовження її блогу The Tig, який вона закрила 2016 року напередодні її весілля з принцом Гаррі. Тут будуть не просто гарні ролики та картинки, Меган планує продавати різні товари для дому, кулінарні книжки та навіть їжу.

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