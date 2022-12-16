Меган Маркл пояснила, чому в останній тиждень життя у Британії вирішила більше не бути "сірою мишею"

Після виходу другої частини документального фільму "Меган і Гаррі" публіка нарешті дізналася, чому герцогиня Сассекська відчувала себе "сірою мишею", коли мешкала в королівській родині.

У першій частині фільму герцогиня Меган розповідала, чому воліла носити чорний, білий та сірий кольори і намагалася не виділятися в королівській родині. Але коли вони з Гаррі вже офіційно оголосили, що складають із себе королівські повноваження, Меган Маркл вирішила дозволити собі одягнути яскраве вбрання.

Стиль Меган Маркл / Фото: Associated Press

Останній тиждень перебування на посаді старших членів сім'ї Меган і Гаррі відвідали кілька офіційних заходів. Особливо нам запам'яталися три її дуже ефектні виходи. Ось що говорила про них Меган:

"До того тижня у Великій Британії я рідко носила кольорове вбрання. Я ніколи не хотіла затьмарювати інших членів родини, тому я просто намагалася злитися з іншими. Але того тижня я носила багато яскравих кольорів. Я подумала: "Ну давайте просто я матиму вигляд, як веселка".

На церемонії вручення премії Endeavour Fund Awards 5 березня 2020 року в Лондоні Меган сяяла у блакитній сукні від Victoria Beckham, темно-синіх туфлях-човниках від Manolo Blahnik і взяла з собою клатч від Stella McCartney.

Герцогиня Сассекська Меган / Фото: Getty Images

7 березня 2020 року ми побачили герцогиню на музичному фестивалі в Маунтбеттені в Королівському Альберт-Голі в Лондоні. Того дня Гаррі з'явився в ролі генерал-капітана Королівських морських піхотинців і був у парадній формі, а Меган одягла червону сукню від Safiyaa вартістю майже 1 700 доларів із довгою кейпнакидкою.

Герцогиня Сассекська Меган / Фото: Getty Images

9 березня 2020 року був заключний вихід пари, вони відвідали службу на честь Дня Співдружності у Лондоні. Для цього виходу Меган обрала смарагдову сукню від Emilia Wickstead з накидкою і до вбрання підібрала нюдові туфлі-човники від Aquazzura на підборах і маленький капелюх із сіткою в тон. У руках несла сумку Gabriella Hearst.

Герцогиня Сассекська Меган / Фото: Getty Images

В тому самому епізоді Гаррі також розповів, наскільки емоційно холодною була його родина до них на тому фінальному заході. Меган також сказала, що від'їзд пари ніколи не мав бути таким. Ми говорили про це знову і знову, сидячи допізна на кухні після цих вечірніх прогулянок.

У фіналі відео принц Гаррі сказав: "Я сумуватиму за британською публікою. Але я не сумуватиму за британською пресою, їхніми послідовниками і тролями, яких вони створюють. Я сумуватиму за цією країною... Як і Меган".

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