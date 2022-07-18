Вся в чорному: Меган Маркл прийшла підтримати принца Гаррі в ООН

Герцог та герцогиня Сассекські були присутні на церемонії вручення Премії Нельсона Мандели.

Сьогодні, 18 липня, принц Гаррі та Меган Маркл, тримаючись за руки, прийшли на вручення премії в ООН. Гаррі повинен виступати на Генеральній Асамблеї з програмною промовою про спадщину Нельсона Мандели, бідність та зміну клімату. Гаррі буде основним доповідачем на заході.

Як повідомляє Daily Mail, місія ООН у Південній Африці заявила у п'ятницю, що його виступ буде присвячений спогадам і спадщині Мандели, а також тому, чому він навчився з його боротьби та його життя, що може допомогти протистояти новим викликам у сучасному світі.

Також відомо, що герцог Сассекський готується прочитати лекцію делегатам про зміну клімату та бідність під час двогодинної зустрічі.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images



Це перша поява пари на публіці, після їхнього турне на платиновий ювілей королеви Єлизавети.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган, супроводжуючи чоловіка на такій важливій події, одяглася максимально непомітно. Вона вдягла чорний топ із короткими рукавами, чорну спідницю-олівець та чорні човники на шпильці.

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