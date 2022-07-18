Вся в чорному: Меган Маркл прийшла підтримати принца Гаррі в ООН

Герцог та герцогиня Сассекські були присутні на церемонії вручення Премії Нельсона Мандели.
Сьогодні, 18 липня, принц Гаррі та Меган Маркл, тримаючись за руки, прийшли на вручення премії в ООН. Гаррі повинен виступати на Генеральній Асамблеї з програмною промовою про спадщину Нельсона Мандели, бідність та зміну клімату. Гаррі буде основним доповідачем на заході.
Як повідомляє Daily Mail, місія ООН у Південній Африці заявила у п'ятницю, що його виступ буде присвячений спогадам і спадщині Мандели, а також тому, чому він навчився з його боротьби та його життя, що може допомогти протистояти новим викликам у сучасному світі.
Також відомо, що герцог Сассекський готується прочитати лекцію делегатам про зміну клімату та бідність під час двогодинної зустрічі.
Це перша поява пари на публіці, після їхнього турне на платиновий ювілей королеви Єлизавети.
Меган, супроводжуючи чоловіка на такій важливій події, одяглася максимально непомітно. Вона вдягла чорний топ із короткими рукавами, чорну спідницю-олівець та чорні човники на шпильці.
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