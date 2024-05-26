Меган Маркл розкритикували за надто відверті луки: про які образи йдеться

Раніше цього місяця Меган Маркл та принц Гаррі їздили з візитом до Нігерії.

Перша леді, сенатор Олуремі Тінубу, виступила на заході, організованому з нагоди річниці перебування при владі президента Боли Тінубу, щоб визнати, що жінки зробили значний внесок у всі сфери життя. Її виступ було опубліковано в соцмережі X, у ньому вона сказала:

"У нас не Met Gala. Нагота всюди, а чоловіки добре одягнені. Тому ми повинні щось зробити. Скажіть їм, ми не приймаємо наготу в нашій культурі. Це зовсім не красиво. Вони мають бути впевнені, хто вони є. Їм не потрібно наслідувати кінозірок з Америки. Вони не знають, звідки вони. Чому Меган приїхала сюди в пошуках Африки? Ми знаємо, хто ми? Не втрачайте того, ким ви є", - сказала перша леді.

У коментарях фоловери зазначили, що і тут Меган Маркл вдалося влаштувати міжнародний скандал, цього разу пов'язаний із її одягом.

Меган Маркл в Нігерії / Фото: Associated Press

Нагадаємо, гардероб Меган для візиту до Нігерії обійшовся приблизно в 151 тисячу доларів. Під час візиту ди Абуджи герцогиня носила персикову максісукню Heidi Merrick без рукавів та з оголеною спиною, яку ще критикували за довжину.

Меган Маркл та принц Гаррі в Нігерії / Фото: Associated Press

Також публіка бачила образ Меган у білій лляній сукні без бретелей St. Agni, червоному сарафані на тонких бретельках від нігерійського бренду Oríré та в максісукні на бретельках від Johanna Ortiz з вирізом у вигляді ромба на грудях та розрізом на подолі.

Меган Маркл в Нігерії / Фото: Associated Press

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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