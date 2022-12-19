Меган Маркл розповіла, чому не захотіла народжувати в тому самому госпіталі, що й Кейт Міддлтон

Після виходу фільму Netflix "Гаррі та Меган" багато про життя пари в королівській родині стало зрозуміло. Сасекські дуже постаралися, щоб донести свою правду до публіки.

Левова частка документального фільму присвячена темі дітей пари. Ми знаємо, що первісток Меган і Гаррі – син Арчі – народився у Великій Британії. Щоправда пологи герцогині Сассекської відбувалися не в госпіталі Святої Марії, де народжували принцеса Діана і принцеса Кейт. Герцогиня Меган вирішила народжувати в лікарні Портленда і саме у фільмі публіка вперше дізналася, чому було ухвалено саме таке рішення.

Лікарня Портленд / Фото: Getty Images

У фільмі Меган пояснює, що саме у цьому госпіталі працював її гінеколог, якому герцогиня Сассекська довірила свою вагітність. Саме тому вона не розглядала питання пологів у шпиталі Святої Марії у Паддінгтоні. І саме з цієї причини вони з Гаррі не представили новонароджену дитину, знявшись у фотосесії біля пологового будинку, як це робили інші королівські особи.

Меган пояснила, що це було неможливо організувати через те, що перекрити рух біля госпіталю було нереально, оскільки там мав залишатися проїзд для машин швидкої допомоги. Тому вони з Гаррі обговорили варіант з представниками палацу про те, щоб показати дитину у Віндзорському замку і їм сказали, що це буде прийнятно.

Меган і Гаррі вперше показали сина Арчі / Фото: Associated Press

Зазначимо, що тоді герцог та герцогиня вирішили, що допустять до знімання фотокола лише одного офіційного фотографа, одного відеооператора та одного фоторепортера. Меган каже, що всупереч тому, що фотосесію було погоджено зі старшими членами сім'ї та співробітниками "фірми", у пресі це подали з негативного боку, звинувативши пару в тому, що вони вирішили приховати від публіки дитину.

Син Меган та Гаррі — Арчі / Фото: Associated Press

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