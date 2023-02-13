Меган Маркл розповіла про ідеальні подарунки на День Валентина

Ще до весілля з Гаррі свято всіх закоханих було одним із улюблених у Меган. У своєму блогу The Tig майбутня герцогиня якось розповідала, що її улюбленими подарунками на День Валентина могли бути практично будь-які дрібниці. Будь-то сніданок у ліжко, любовна записка на холодильнику чи одна квітка. Меган запевняла, що абсолютно не важлива вартість подарунка, а важливий саме прояв уваги та турбота.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Сама герцогиня Сассекська дуже уважна до подарунків. Видання Hello! нагадує, що 2019 року, коли вона була запрошеною редакторкою журналу Vogue, вона відправила всім, хто брав участь у вересневому випуску глянцю блокнот у шкіряній палітурці та рукописну замітку.

На жаль, Меган не розповідає, які подарунки вона дарує принцу Гаррі і чим він тішить її. 2021 року на День закоханих пара якраз оголосила світові про те, що вони чекають на другу дитину. Це було дуже мило, оскільки цього ж дня, але тільки 1984 року мама Гаррі принцеса Діана оголосила, що вагітна Гаррі. Пізніше герцог переконував, що він не знав про цей збіг. І можливо це правда, але навряд чи Меган могла цього не знати.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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