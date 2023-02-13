Меган Маркл розповіла про ідеальні подарунки на День Валентина

Цього року свято герцогиня Сассекська, найімовірніше, проведе зі своєю родиною – чоловіком принцом Гаррі та двома дітьми.
Ще до весілля з Гаррі свято всіх закоханих було одним із улюблених у Меган. У своєму блогу The Tig майбутня герцогиня якось розповідала, що її улюбленими подарунками на День Валентина могли бути практично будь-які дрібниці. Будь-то сніданок у ліжко, любовна записка на холодильнику чи одна квітка. Меган запевняла, що абсолютно не важлива вартість подарунка, а важливий саме прояв уваги та турбота.
Сама герцогиня Сассекська дуже уважна до подарунків. Видання Hello! нагадує, що 2019 року, коли вона була запрошеною редакторкою журналу Vogue, вона відправила всім, хто брав участь у вересневому випуску глянцю блокнот у шкіряній палітурці та рукописну замітку.
На жаль, Меган не розповідає, які подарунки вона дарує принцу Гаррі і чим він тішить її. 2021 року на День закоханих пара якраз оголосила світові про те, що вони чекають на другу дитину. Це було дуже мило, оскільки цього ж дня, але тільки 1984 року мама Гаррі принцеса Діана оголосила, що вагітна Гаррі. Пізніше герцог переконував, що він не знав про цей збіг. І можливо це правда, але навряд чи Меган могла цього не знати.
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