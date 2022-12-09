Перша зустріч із Кейт Міддлтон: Меган Маркл розповіла, що її шокувало

Завдяки серіалу Netflix "Меган і Гаррі" ми дізналися, якою була одна з перших зустрічей Меган Маркл з принцом і принцесою Уельськими.

У фільмі, перші три серії якого з'явилися вчора, принц Гаррі та його дружина Меган вирішили розповісти свою історію кохання та життя у британській королівській родині.

Принцеса Кейт та герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Меган докладно розповіла і про знайомство з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Для неї було дивно, що королівська пара дотримується всіх формальностей не тільки на публіці, а й за зачиненими дверима.

"Коли прийшли принц Вільям і Кейт, і я вперше зустріла її, вони прийшли на вечерю. Пам'ятаю, я була у рваних джинсах і босоніж. І я її обняла під час привітання", - згадує Меган. "І я дуже швидко почала розуміти, що формальності зовні виконуються і всередині сім'ї", - сказала герцогиня про численні правила етикету, яких дотримувалася королівська родина.

Меган зізналася, що щиро думала, що всі ці формальності та протокол - для публіки, а коли членів сім'ї не бачать камери, вони звичайні люди і поводяться відповідно. "Ця формальність поширюється на обидва боки. І це було для мене дивним", - зізналася герцогиня Сассекська.

Принцеса Кейт та герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Не секрет, що стосунки між Кейт і Меган не склалися добре. Але, мабуть, докладніше герцогиня розповість про це в наступних серіях серіалу.

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