Меган Маркл розповіла про їхні з принцом Гаррі плани на День Подяки

Меган Маркл розповіла про їхні з принцом Гаррі плани на День Подяки

Нещодавно герцогиня Сассекська Меган побувала на шоу Еллен ДеДженерес.

Дружина принца Гаррі багато розповіла, зокрема про особисте життя, про дітей, що підросли, та те, як вони святкували Геловін і поділилася своїми планами на День Подяки.

"Я люблю готувати, ми будемо вдома, просто розслабимося і влаштуємо затишний сімейний вечір. Це наш другий День Подяки вдома в Каліфорнії, тож буде добре", — сказала Меган.

До речі, це буде перший День Подяки, який вони проведуть вже вчотирьох, із чоловіком Гаррі, сином Арчі та дочкою Лілі.

Меган Маркл на шоу Еллен ДеДженерес

Влітку 2020 року сімейство переїхало жити до свого будинку в Монтесіто через півроку після того, як відмовилися від виконання королівських обов'язків і переїхали з Англії.

Раніше, коли Меган ще вела свій блог в Instagram (до початку стосунків із принцом Гаррі) вона показувала, як готувала індичку на День Подяки. Це було 2016 року, коли її роман із принцом Гаррі тільки починався, а стосунки трималися у суворому секреті.

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

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