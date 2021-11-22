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Меган Маркл розповіла про їхні з принцом Гаррі плани на День Подяки

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Меган Маркл розповіла про їхні з принцом Гаррі плани на День Подяки

Меган Маркл / Associated Press

Нещодавно герцогиня Сассекська Меган побувала на шоу Еллен ДеДженерес.

Дружина принца Гаррі багато розповіла, зокрема про особисте життя, про дітей, що підросли, та те, як вони святкували Геловін і поділилася своїми планами на День Подяки.

"Я люблю готувати, ми будемо вдома, просто розслабимося і влаштуємо затишний сімейний вечір. Це наш другий День Подяки вдома в Каліфорнії, тож буде добре", — сказала Меган.

До речі, це буде перший День Подяки, який вони проведуть вже вчотирьох, із чоловіком Гаррі, сином Арчі та дочкою Лілі.

Меган Маркл на шоу Еллен ДеДженерес / ©
Меган Маркл на шоу Еллен ДеДженерес

Влітку 2020 року сімейство переїхало жити до свого будинку в Монтесіто через півроку після того, як відмовилися від виконання королівських обов'язків і переїхали з Англії.

Раніше, коли Меган ще вела свій блог в Instagram (до початку стосунків із принцом Гаррі) вона показувала, як готувала індичку на День Подяки. Це було 2016 року, коли її роман із принцом Гаррі тільки починався, а стосунки трималися у суворому секреті.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press
Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

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