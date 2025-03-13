Меган Маркл розповіла, як підтримує романтику у стосунках із принцом Гаррі

Нещодавно Меган Маркл відвідала шоу Дрю Беррімор, куди приїхала, щоб розповісти про свій новий проєкт на Netflix, але поговорили дами не тільки про це.

Дрю Беррімор, звичайно, запитала Меган про її стосунки з принцом Гаррі і Меган несподівано розкрила секрет, який сприяє тому, щоб іскра у стосунках не згасла.

"У нас є цей зв'язок, я думаю, тому що ми так прагнемо ставитися одне до одного так само, як ставилися одне до одного до того, як у нас з'явилася обручка на пальці, коли ви просто доглядаєте одне за одним, і ви можете бачити все хороше і радісне в цьому періоді, і я думаю, що це те, що дійсно підтримує стосунки", - сказала герцогиня Сассекська.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Розмовляючи з Дрю Беррімор Меган також сказала, що життя сповнене сюрпризів. "Я маю на увазі, дивіться, я не очікувала зустріти H (так Меган називає Гаррі), і що це буде наша історія кохання, і ви знаєте, мені дуже пощастило. Я одружена з найкумеднішим, наймилішим, найчарівнішим, я маю на увазі, він втілює все те, що я описую. Він чудовий батько. І тому, знаєте, я вважаю, що мені пощастило, що в мене є він, а також у мене є партнер, який так мене підтримує", - сказала герцогиня.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, Гаррі та Меган одружилися у травні 2018 року в Британії, у шлюбі у них народилося двоє дітей – син Арчі та дочка Лілібет.

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