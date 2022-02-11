Меган Маркл розповіла, як святкувала День Валентина до зустрічі з принцом Гаррі

Цього року герцог та герцогиня Сассекські відсвяткують четверту річницю від дня свого весілля. І День святого Валентина вже точно проведуть у компанії один одного.

Але 2015 року, коли Меган ще не зустріла принца Гаррі і вела свій блог про стиль, який називався The Tig, ділилася порадами для тих, хто самотній і проводить День закоханих на самоті.

Тоді у своєму блогу Маркл написала наступне: "Я думаю, що вам потрібно бути своїм власним Валентином. Я думаю, що вам потрібно приготувати цю прекрасну вечерю, навіть якщо це тільки для себе, одягніть своє улюблене вбрання, купіть собі квіти і відсвяткуйте любов до себе, яка часто губиться, коли ми зосереджуємося на тому, чого ми не маємо". Тоді ж у блогу Меган розкрила свої плани на найромантичніший день року, заявивши, що вона зі своїми друзями "гулятиме Нью-Йорком", питиме рожеві коктейлі і блукатиме зледенілими вулицями у своїх нових туфлях".

Меган Маркл / Associated Press

"Ці туфлі, до речі, були моїм подарунком самій собі. Тому що я багато працювала, тому що я не збираюся чекати, поки хтось купить мені те, чого я жадаю, і тому що я хочу ставитися до себе так само добре, як до найдорожчих мені людей. Бо я сама собі Валентин", — пише Hello!

Тоді Меган ще не знала, що незабаром стане герцогинею Сассекською і вийде заміж за принца Гаррі. Але вона писала, що важливо почуватися незалежною.

"Любіть себе, балуйте себе, поважайте себе і святкуйте. Будьте своїм власним красивим, милим, заповітним і кумедним Валентином. Ви заслуговуєте на це", — написала тоді Меган.

Меган та Гаррі / Associated Press

Меган і Гаррі мають традицію проводити День святого Валентина наодинці, хоча торік це був особливий день для пари, оскільки вони оголосили, що чекають на другу дитину. Кумедно, що того ж дня, але тільки 1984 року принцеса Діана оголосила про те, що чекає на народження другої дитини. Тобто була вагітна принцом Гаррі.

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