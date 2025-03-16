Меган Маркл розповіла, який сніданок люблять їсти її чоловік Гаррі та син Арчі

Нещодавно Меган Маркл дала інтерв'ю журналу People, в якому розповіла про свою ранкову рутину і про те, який сніданок полюбляють її чоловік та діти.

Розмовляючи з журналістами видання Меган Маркл розповіла, що бекон є улюбленою стравою у їхньому будинку.

"Я встаю раніше дітей, зазвичай о 6:30, потім я буджу їх, одягаю, і ми спускаємося вниз. Я люблю готувати сніданок для своєї родини", — каже Меган про те, як починається її день.

Далі герцогиня ділиться тим, що її сім'я їсть зазвичай на сніданок.

Меган і Гаррі, кадри з трейлера Netflix

"Мій чоловік і Арчі обоє люблять яєчню, таку, де багато бекону. А іноді ти не маєш часу на все це, і ти просто кладеш заморожену вафлю в тостер і закінчуєш на цьому", — розповідає Меган. "І в цьому також немає нічого ганебного".

Раніше ми розповідали, що ранковий ритуал Меган починається зі склянки гарячої води та скибочки лимона, за яким слідує її улюблений сніданок з вівсяних пластівців, зазвичай приготованих на мигдальному або соєвому молоці з бананами та сиропом агави для солодкого смаку. Меган також небайдужа до омлету, який вона готує із сиром, свіжою зеленню та тостом.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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